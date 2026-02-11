Intervención en dique El Camalote podría derivar en sanciones legales

La reparación del dique implicará la aplicación de recursos económicos, los cuales serán cubiertos por la Conagua

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Hasta 26 mil metros cúbicos de agua pueden fugarse en un lapso de 24 horas por el daño registrado en el dique del Estero El Camalote, situación que ya es atendida por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).

El coordinador de la Mesa Ciudadana del Agua, José Luis Del Ángel Sosa, advirtió que la zona colinda con predios particulares, por lo que corresponderá a la autoridad competente determinar si existe alguna responsabilidad legal por la intervención que permitió la apertura del paso de lanchas.

“Recuerde que hay predios particulares, tendríamos que ver si hay un delito. Sería la autoridad correspondiente quien lo determine, el Estero El Camalote colinda con predios particulares”

El representante ciudadano exhortó a los habitantes de las comunidades cercanas al dique a acercarse a las autoridades para buscar alternativas que eviten que el agua siga fugándose y prevenir posibles sanciones.

“Se acerquen a la autoridad si necesitan ver la forma de cómo salir ellos para cruzar… lo más conveniente para todos ellos es evitar alguna posible sanción o delito, para que nosotros, como usuarios de esa agua tan importante, no salgamos afectados”

Del Ángel Sosa informó que Comapa ya trabaja en volver a cerrar el área donde fue retirada la madera y los costales, con el objetivo de controlar la fuga lo antes posible.

“La idea es que lo más rápido posible se controle la fuga, es mucha agua la que se ha estado fugando en las últimas horas y es muy importante que se repare para continuar con nuestro almacenamiento”

La reparación del dique implicará la aplicación de recursos económicos, los cuales serán cubiertos por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mediante un presupuesto emergente destinado a trabajos de mantenimiento.