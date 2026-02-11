Madres de Altamira usan scooters como transporte escola

Ante este incremento, las autoridades viales alertaron sobre la falta de protección en estas unidades y el peligro que representa su circulación en zonas de tráfico intenso.

Oscar Figueroa

La Razón

Aumenta la presencia de madres de familia en scooters para llevar a sus hijos a las escuelas en varias colonias de Altamira.

Ante este incremento, las autoridades viales alertaron sobre la falta de protección en estas unidades y el peligro que representa su circulación en zonas de tráfico intenso.

El coordinador de peritos de la Dirección de Tránsito, Pablo Fernández señaló que esta práctica es recurrente en sectores como la Francisco I. Madero, el 20, Los Olivos y La Pedrera.

Subrayó la necesidad de evitar el uso de estos vehículos en vialidades principales, debido a su baja velocidad y nula seguridad estructural.

La autoridad municipal prohibió el ingreso de estos dispositivos en la Avenida de la Industria, donde el flujo de carga pesada pone en riesgo la vida de los tripulantes.

Se realizarán apercibimientos a los usuarios que intenten ingresar a estas vías de comunicación.

“En las colonias, en la Avenida de la Industria no y les pedimos que sean conscientes, son de automotor, se les va llamar la atención para que no entren a las avenidas porque creo que levantan a 20 kilómetros, imagínate en el carril de alta”, explicó Fernández.

La preocupación principal radica en la vulnerabilidad de los menores de edad que viajan en estos aparatos sin cascos ni equipo especial.

La corporación instó a los padres de familia a priorizar la integridad física por encima de la comodidad del traslado.

“Estos vehículos no son aptos para las zona, no traen nada de protección y lo que he visto es mucho en las primarias, las mamás llevan a sus hijos en los scooter y les pedimos que cuiden a sus hijos y que tomen precaución”, finalizó el coordinador.