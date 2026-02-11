Motociclista accidentado en boulevard Fidel Velázquez necesita apoyo ciudadano

Su familia solicita apoyo económico para cubrir estudios médicos especializados, ya que carece de seguro médico

Por Daniela Plata

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria, Tamaulipas – José Guadalupe Reyes Limas, el motociclista que resultó arrollado el martes 10 de febrero en el boulevard Fidel Velázquez, permanece hospitalizado en el Hospital General de Ciudad Victoria con un pronóstico reservado.

Aunque los médicos lograron salvar su pierna tras la intervención quirúrgica realizada el mismo día del accidente, el paciente requiere estudios especializados de alto costo que su familia no puede solventar.

Reyes Limas, quien se dedica al trabajo independiente, carece de seguro médico, por lo que todos los gastos hospitalarios deben ser cubiertos de manera particular. Ante esta situación, su madre, Silvia Reyes, hace un llamado urgente a la ciudadanía para que apoye con cualquier donativo que permita realizar los estudios necesarios.

Este miércoles, José fue intubado y se encuentra a la espera de los análisis pertinentes. Su estado de salud es delicado y el diagnóstico continúa siendo reservado por parte del personal médico.

Las personas que deseen brindar su apoyo pueden comunicarse al teléfono celular de Kenia Pilar Guevara García, esposa del paciente, al número 844-267-3456, o realizar depósitos directamente a la tarjeta Banorte 4189 1433 5726 7494 a nombre de la esposa.