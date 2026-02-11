Niña de 12 años lucha por su vida tras recibir un disparo en cabeza y cuello en la masacre en escuela de Canadá

Jesse Van Rootselaar ya había asesinado a su madre de 39 años, a su hermanastro de 11 años en su casa antes de dirigirse a la escuela donde disparó en contra de los alumnos del plantel

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles 11 de febrero una menor de edad sigue luchando por su vida luego de que un tirador activo provocará la muerte de 8 niños durante un tiroteo en Canadá la noche del 10 de febrero, un caso que ha generado conmoción en la comunidad ya que el joven tirador tenía solo 17 años.

La joven herida ha sido identificada como Maya Gebala y fue una de las casi dos docenas de niños así como maestros que resultaron heridos cuando Jesse Van Rootselaar, mujer de 18 años de edad, provocó una masacre y después se suicidó dejando a 9 víctimas del ataque armado.

Fue la madre de Maya, joven que lucha por su vida, quien comentó a medios locales que estuvo junto a la cama de su hija que está gravemente herida, después de que fue trasladada en avión al Hospital de Niños de Vancouver, un hecho que sigue generando indignación sobre los temas de salud mental.

“Hoy empezó como cualquier otro. Ahora, sin embargo, mi hija de 12 años lucha por su vida mientras intentan reparar los daños causados por una herida de bala en la cabeza y otra en el cuello”, dijo Cia Edmonds, madre de Maya Gebala, menor herida tras el ataque en la escuela de Canadá.

Doctores afirman que Maya Gebala no podría sobrevivir una noche más

Cabe mencionar la madre de Maya afirma que su condición ha empeorado y que recibió un fuerte mensaje de los doctores, quienes afirman que tal vez no pueda sobrevivir una noche más, pues ella fue lanzada por metralla durante el tiroteo, pero hasta el momento se desconoce cuánto daño ha sufrido.

“Supongo que tuvo suerte. Mis condolencias a las demás familias durante esta tragedia. Esto ni siquiera parece real. Nunca pensé que estaría pidiendo oraciones… pero por favor, por favor, oren por mi bebé”, dijo Cia Edmonds, madre de Maya Gebala en su cuenta de GoFundMe.

Jesse Van Rootselaar ya había matado a dos personas antes de disparar en la escuela

Tras las primeras investigaciones se pudo conocer que Jesse Van Rootselaar ya había asesinado a su madre de 39 años, a su hermanastro de 11 años en su casa antes de dirigirse a la escuela donde disparó a una profesora de 39 años, así como a tres alumnas de 12 años así como a dos alumnos de 12 y 13 años.

Con información de HERALDO DE MÉXICO