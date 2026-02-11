Resultados Positivos Arrojó Sesión Itinerante del Congreso Local en Matamoros: Pepe Schekaiban

Al concluir la sesión itinerante de la 66 Legislatura estatal en el municipio de Matamoros, el Diputado local del PAN por Tampico, Pepe Schekaiban reconoció la importancia de que el Congreso tamaulipeco sesione en las distintas regiones de la entidad, a fin de acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía; y recoger las principales opiniones de los tamaulipecos.

El legislador expresó que durante la permanencia de la sede legislativa en la ciudad fronteriza, participó además de la sesión plenaria en el Teatro de la Reforma, en las reuniones de las comisiones de Recursos Hidráulicos, Estudios Legislativos, Previsión Social y Atención a Grupos Vulnerables.

«Seguimos trabajando en la generación de propuestas legislativas que impacten positivamente en la población tamaulipeca; y lo hacemos acercando la tarea del legislador a la propia ciudadanía y recogiendo de las y los tamaulipecos, sus principales inquietudes. Hoy nos correspondió estar en Matamoros; y nos llevamos, además de la calidez de su gente, la realidad y aspiración de quienes viven y se desarrollan en la frontera tamaulipeca», expresó.

Pepe Schekaiban, indicó que como miembro de la mesa directiva de la sexagésima sexta legislatura estatal, tiene el alto honor y compromiso de participar y dirigir las plenarias desarrolladas tanto en la sede legislativa como en las distintas sedes itinerantes que lleve a cabo el Congreso local en las diferentes regiones de Tamaulipas.