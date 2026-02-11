Su ‘ex’ le asesta dos puñaladas

Conocidos de la afectada señalaron que, a pesar de que ella había denunciado el ac0so, solo existía una medida de restricción

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Una mujer fue apuñalada gravemente por su ex pareja dentro de la cocina de la telesecundaria del Ejido San Cayetano, en el municipio de Güémez. El agresor ingresó a las instalaciones y la atacó por sorpresa.

El hecho ocurrió el martes hacia las 10:30 horas en la escuela “Arturo Lerma Anaya”, ubicada cerca de la carretera ejidal que conduce de la ruta Monterrey a Matamoros. La víctima fue identificada como María Cristina “N”, de 32 años, quien presentaba dos heridas profundas en el abdomen y se reporta en condición delicada.

Elementos de Protección Civil de Güémez acudieron a brindar los primeros auxilios y la trasladaron de inmediato al hospital general. Mientras tanto, el presunto responsable, identificado como Martín “N”, logró escalar la cerca de la escuela y huyó del lugar.

La policía acudió al sitio, pero al cierre de esta edición no había logrado localizar ni detener al sospechoso.

Según trascendió, Martín y Cristina se encontraban separados debido a la violencia que él ejercía sobre ella. Conocidos de la víctima aseguraron que existía una denuncia penal presentada ante la fiscalía especializada, con una orden de restricción para que él no se acercara.

Debido a los hechos, la escuela suspendió las clases. “Tiene tres hijos. Nos desesperaba verla sangrar del estómago; la tenían cubierta, pero se podía ver la sangre”, declaró una testigo que pidió mantener su anonimato.

Vecinos revelaron haber visto al hombre merodeando la escuela durante la semana pasada. “Lo vimos afuera, como espiándola o esperando algo, pero nunca imaginamos lo que iba a hacer”, afirmó la fuente.

Sin embargo, la violencia viene de familia, pues se confió que hace cinco años un hermano de Martín también fue señalado de un hecho violento. “Fue en el ejido Santa Getrudis, aquí cerca”, detallaron.

Por otro lado, conocidos de la afectada señalaron que, a pesar de que ella había denunciado previamente el ac0so, solo existía una medida de restricción, sin que se hubieran tomado otras acciones para su protección. La Unidad General de Investigación fue notificada sobre el ingreso de la mujer al hospital general de Ciudad Victoria.