Tamaulipas se mantiene libre de sarampión: Américo Villarreal

El gobernador llamó a no bajar la guardia y acudir a vacunarse

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- A pesar de que entidades vecinas de Tamaulipas han presentado casos positivos de sarampión, la entidad se mantiene libre de dicha enfermedad en este 2026, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien llamó a no bajar la guardia y acudir a vacunarse.

“Tamaulipas ha cumplido sus cuotas de vacunación, pero no estamos exentos de que en un momento dado a través de nuestra entidad, estén pasando gentes que potencialmente tengan sarampión o estén en los pródromos (síntomas iniciales) de tener una condición de sarampión”.

Y es que, explicó que todas las entidades que rodean a Tamaulipas (Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Texas) tienen casos positivos de la enfermedad en este 2026, “nosotros no tenemos sarampión”.

Destacó que estos resultados en la entidad, son resultado del esfuerzo que se hizo durante 2025 por parte del Sector Salud, que reforzó las campañas de vacunación en los 43 municipios.

Villarreal Anaya recordó que fue en 2025 cuando se detectaron algunos casos importados en la comunidad menonita, lo que activó a enfermeras, enfermeros y demás personal de salud para llevar a cabo las campañas de vacunación.

Recordó que a nivel nacional fue Chihuahua uno de los focos de la epidemia, donde una gran cantidad de comunidades menonitas se encuentran asentadas, por lo que a nivel nacional se intensificaron las campañas de vacunación para establecer cercos sanitarios.

El mandatario estatal comentó que sostuvo una reunión por videoconferencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum, para reforzar la estrategia nacional de salud contra esta enfermedad y mantener a Tamaulipas libre de sarampión.

En este punto, reiteró el llamado a la población para que acudan a los centros de salud, explicando que niñas y niños entre uno y nueve años de edad deben contar con dos dosis de vacuna contra el sarampión, una a partir de un año y la segunda a los nueve años.

Señaló que es precisamente este grupo etareo donde más complicaciones se presentan en los casos positivos que se han reportado de sarampión, señalando que si bien solo son graves en uno de cada 2 mil casos, es importante no exponer a los menores.

Mientras que las personas entre los 10 y 49 años que no tengan el esquema completo, debe aplicarse la doble vira, que da rotección contra sarampión y rubeola.

En tanto que los mayores de 50 años de edad no requieren la vacunación, ya que la gran mayoría, al no existir cobertura universal de este tipo de vacuna, tuvo la enfermedad y hoy tiene inmunidad.

Por último, dijo que a través de la página web https://dondemevacuno.salud.gob.mx/ se puede consultar la ubicación y horarios del centro de salud más cercano para acudir a vacunarse.

Villarreal Anaya animó a que “con una sociedad participativa y una sociedad colaborativa sigamos mostrando que bajo esos lineamientos en esta administración da resultados como estos y que podamos decir que estamos libres de sarampión”.