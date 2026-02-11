VIDEO: Chris Hemsworth promociona su nueva película ‘Crime 101’ con Escorpión Dorado

El actor australiano Chris Hemsworth dejó el martillo de Thor por unos minutos para subirse al auto del Escorpión Dorado y promocionar su nueva película Crime 101.

CIUDAD DE MÉXICO.- Chris Hemsworth volvió a demostrar que no solo es uno de los actores más taquilleros de Hollywood, sino también uno de los más carismáticos. Esta vez, el intérprete de Thor apareció en el canal del Escorpión Dorado, donde se dejó llevar por el humor ácido y las bromas al volante que caracterizan al creador de contenido.

Desde el arranque del video, el actor se mostró relajado y dispuesto a entrarle al juego. Frases como “Matanga dijo la changa”, bromas sobre asaltos ficticios y referencias al lenguaje popular mexicano se convirtieron en el gancho perfecto para que el clip se volviera tendencia en redes sociales.

Hemsworth no solo entendió el tono del Escorpión Dorado, sino que lo abrazó por completo, reaccionando con risas, comentarios espontáneos y hasta improvisando respuestas que sorprendieron a los fans mexicanos.

Humor mexicano y bromas de asaltante

Durante la charla, el Escorpión Dorado bromeó con la idea de que Chris Hemsworth parecía un “asaltante internacional”, a lo que el actor respondió con carcajadas y siguió el juego, demostrando que no tiene problema en reírse de sí mismo.

El intercambio fue ligero y lleno de referencias culturales mexicanas que el actor fue entendiendo poco a poco. Aunque algunas frases fueron explicadas en el camino, Hemsworth se mostró interesado, lo que provocó aún más momentos virales.

¿De qué trata Crime 101, la nueva película de Chris Hemsworth?

Más allá de las risas, la participación del actor tuvo el objetivo de promocionar Crime 101, su próxima película. El filme es un thriller criminal basado en la novela homónima de Don Winslow, autor reconocido por historias intensas sobre el mundo del crimen organizado.

La trama sigue a un detective veterano que investiga una serie de robos meticulosamente planeados en la costa del Pacífico. Estos crímenes siguen una estricta regla no escrita conocida como “Crime 101”, un código que dicta cómo deben ejecutarse los golpes para no dejar rastro.

Chris Hemsworth interpreta a un personaje clave dentro de esta red criminal, alejándose del arquetipo de superhéroe para adentrarse en un papel más oscuro, lleno de tensión psicológica y acción contenida.

Un Chris Hemsworth distinto

Crime 101 representa un nuevo paso en la carrera del actor, quien en los últimos años ha buscado diversificar sus papeles y demostrar su rango interpretativo más allá del universo Marvel.

En entrevistas recientes, Hemsworth ha señalado que este proyecto le permitió explorar un personaje más humano, lejos del heroísmo tradicional que lo hizo famoso.

Su aparición con el Escorpión Dorado refuerza esta faceta con un actor global que puede hablar de crimen, cine y, al mismo tiempo, reírse con bromas locales y expresiones populares.

¿Cuándo se estrena Crime 101?

La película tiene previsto su estreno en cines durante 2026, aunque la fecha exacta para México y Latinoamérica aún está por confirmarse. Se espera que llegue primero a salas comerciales y posteriormente a plataformas de streaming.

Con este tipo de promoción poco convencional, todo apunta a que Crime 101 buscará captar tanto al público cinéfilo como a las audiencias digitales que siguen de cerca a creadores como el Escorpión Dorado.

Chris Hemsworth, Halle Berry y Mark Ruffalo promocionan Crime 101.Reuters

Chris Hemsworth y su conexión con El Escorpión Dorado

La aparición del actor en Al Volante no solo dejó memes y videos virales, sino que confirmó que el humor mexicano es una herramienta poderosa de conexión global. Hemsworth entendió el juego, se adaptó y salió fortalecido.

Entre risas, bromas y un “Matanga dijo la changa” que ya circula en redes, el actor logró que millones de personas hablaran de su nueva película sin sentir que estaban viendo publicidad.

Con información de EXCÉLSIOR