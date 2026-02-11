VIDEO: Joven dispara y mata a su compañera de clases porque rechazó casarse con él y luego se suicida en India

Sandeep Kaur tenía tan solo 19 años y estudiaba Derecho, el agresor tenía 20 años y decidió acabar con su vida tras cometer el feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO.- Una estudiante de Derecho fue asesinada por un compañero en su escuela, en el distrito de Tarn Taran, India. El terrible homicidio habría ocurrido porque la joven rechazó tener una relación con el agresor, quien no soportó la negativa.

El feminicidio de Sandeep Kaur de 19 años ocurrió al interior del aula y quedó registrado por una cámara de vigilancia. En el video, compartido por la cuenta de X @Lanacion_ve, se observa que todo transcurría con tranquilidad el pasado 9 de febrero, poco después de las 9:00 horas. En las imágenes se aprecia que no hay maestros presentes, solo unos diez jóvenes en el salón. Mientras dos alumnos salen del aula, dos jóvenes se aproximan a las bancas de la parte trasera para conversar y un compañero las sigue.

ADVERTENCIA: Las imágenes que se comparten en el video que acompaña esta información son fuertes. Se recomienda discreción.

El agresor, identificado como Raj Singh, de 20 años, se sienta frente a ellas. Mientras una de las estudiantes permanece de pie y la otra se encuentra sentada, el hombre se levanta, les da la espalda y saca un arma de su mochila. Acto seguido, se voltea, apunta a su compañera y la asesina ante la mirada de la otra joven.

Posteriormente, el individuo sale al pasillo y decide acabar con su vida disparándose en la cabeza. El feminicida cae al suelo mientras la testigo se muestra desesperada ante los hechos. En ese momento, los estudiantes que estaban al fondo centran su atención en los cuerpos, mientras otros que se encontraban en el pasillo se acercan para ver qué sucedió. Algunos alumnos corren al ver la escena y la grabación culmina cuando la testigo principal logra salir del aula. Algunos medios identifican al joven como el príncipe Raj.

