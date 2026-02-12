Bloque de regidores rechaza aprobar pago de 51 millones al SUTSHA sin información completa

Mayra Rocío Ojeda Chávez, regidora del Ayuntamiento, informó que el bloque solicitó una reunión urgente para analizar el cumplimiento del amparo 748/2025.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Se pronunciaron en contra diez regidores de Ciudad Madero respecto al pago de 51 millones 142 mil 776.36 pesos correspondiente al laudo a favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento (SUTSHA).

Indicó que requieren información detallada sobre el impacto financiero y la estrategia jurídica antes de emitir su voto en cabildo.

“El grupo de regidores requiere información técnica, jurídica y presupuestaria completa para votar de manera responsable sobre el patrimonio municipal”.

Advirtió que la falta de documentación impide cumplir adecuadamente con el plazo de tres días otorgado por la autoridad judicial.

Señaló que no se puede comprometer el presupuesto municipal sin garantizar primero la protección de servicios públicos esenciales como bacheo y alumbrado público.

Reiteró que el bloque mantendrá su postura hasta contar con los elementos necesarios para analizar el alcance del laudo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento.