Combate Tamaulipas rabia bovina erradicando murciélago transmisor

Tamaulipas mantiene bajo control la rabia bovina, mediante vacunación preventiva y la erradicación focalizada del murciélago hematófago.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas registra en lo que va de este 2026, un solo caso confirmado de rabia paralítica bovina, detectado en el pasado mes de enero en el municipio de El Mante, informó el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, quien aseguró que la enfermedad se mantiene bajo control mediante vacunación preventiva y la erradicación focalizada del murciélago hematófago, principal transmisor del virus.

“El único caso positivo que hemos tenido este año fue en El Mante».

«No hemos registrado un incremento ni focos rojos en el estado”, precisó el funcionario.

Y tras la confirmación por laboratorio, se activó el protocolo sanitario: rastreo epidemiológico, delimitación de zona focal y perifocal y vacunación inmediata en los predios dentro del perímetro de riesgo.

Amaya García explicó que la estrategia clave para contener la enfermedad es el control del murciélago hematófago, especie responsable de transmitir la rabia al ganado bovino mediante mordeduras.

En su declaración ante este tema, destacó que las brigadas especializadas realizan capturas nocturnas (programadas en noches sin luna para mayor efectividad) y aplican a los ejemplares una pomada vampiricida antes de liberarlos.

El mecanismo busca que el murciélago tratado regrese a su colonia y, por contacto entre individuos, se propague el producto hasta provocar la muerte exclusivamente de los hematófagos.

“Es un control dirigido. No afecta a murciélagos insectívoros ni frugívoros, porque habitan en colonias distintas”, dijo el funcionario estatal.

Actualmente, resaltó, las capturas ya se encuentran en marcha, con especial atención en municipios como Ocampo, donde productores han reportado presencia de mordeduras en el ganado.

Vacunación preventiva en todo el estado

Paralelamente, el gobierno estatal distribuye anualmente más de 200 mil vacunas gratuitas contra la rabia bovina a través de las asociaciones ganaderas.

La primera remesa de este año (alrededor de 10 mil dosis) comenzará a dispersarse en los próximos días, priorizando la zona sur del estado.

El subsecretario subrayó que cualquier productor puede solicitar la vacuna, aunque no sea socio de una asociación ganadera, siempre y cuando realice la petición formal correspondiente y mantenga la cadena de frío para su traslado.

“No bajamos la guardia. Aunque hoy solo tenemos un caso confirmado, las acciones son permanentes”, sostuvo.

Llamado a reportar casos sospechosos

La autoridad reiteró que ante animales con sintomatología nerviosa (principal signo clínico de rabia), se debe notificar de inmediato y no sacrificar al ejemplar, ya que la muestra diagnóstica debe tomarse del cerebro una vez que el animal muere de manera natural.

Actualmente, dijo, no existen zonas de riesgo concentradas en Tamaulipas; los casos han sido aislados y atendidos oportunamente.

Con operativos de captura en campo, vacunación masiva preventiva y vigilancia epidemiológica activa, el gobierno estatal busca mantener contenida la rabia paralítica bovina y evitar afectaciones mayores al sector ganadero.