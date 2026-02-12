Después de dos muertes, ICE pondrá fin a operativos migratorios en Minnesota en los próximos días

El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, anunció este jueves que la operación especial contra migrantes en Minesota llegará a su fin en los próximos días. El funcionario fue enviado de urgencia a Minéapolis en diciembre, cuando miles de agentes federales desplegaron redadas masivas contra inmigrantes irregulares.

Las acciones provocaron la reacción de vecinos y activistas, además de incidentes diarios que derivaron en la muerte de dos personas por disparos de agentes federales.

He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya en el estado de Minnesota”.

El funcionario agregó que ya se inició una reducción significativa esta semana y que continuará la próxima. También sugirió que los operativos podrían trasladarse a otras ciudades.

La próxima semana vamos a desplegar a los agentes que están aquí de nuevo en sus lugares de origen, o en otras zonas del país donde se los necesite. Pero vamos a seguir haciendo cumplir las leyes de inmigración”

Manifestaciones en Minéapolis

La presencia de miles de agentes federales generó un ambiente de tensión en Minéapolis, donde vecinos y organizaciones de derechos humanos organizaron protestas diarias contra las redadas. Las manifestaciones se concentraron en barrios con alta población migrante, denunciando lo que calificaron como “operativos de intimidación” y “criminalización de comunidades enteras”.

En varias ocasiones, las marchas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y detenciones para dispersar a los manifestantes. Las organizaciones locales señalaron que la operación no solo afectó a migrantes indocumentados, sino también a familias con estatus legal que temían ser detenidas por error.

El clima de protesta se intensificó tras la muerte de dos personas durante los operativos, lo que dio mayor fuerza a las demandas de poner fin a las redadas y revisar las prácticas del Servicio de Migraciones y Aduanas (ICE).

Reacciones políticas

Los demócratas han pedido reformas profundas en las operaciones del ICE. Entre sus propuestas se incluyen poner fin a las patrullas móviles, prohibir que los agentes oculten su rostro y exigir órdenes judiciales para las detenciones.

Las diferencias entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional podrían provocar un cierre gubernamental parcial a partir de este viernes, lo que añade tensión política al debate migratorio.

