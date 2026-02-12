Faltan por escriturar 18 mil terrenos en Altamira

Un promedio de 18 mil lotes faltan por regularizar en la zona centro-norte del municipio.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El programa de escrituración en el ejido Altamira presenta un avance insuficiente, no llega ni a la mitad de los objetivos establecidos.

Un promedio de 18 mil lotes faltan por regularizar en la zona centro-norte del municipio.

El delegado del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), Carlos Armando Cervantes Morales, admitió que el volumen de terrenos sin documentos legales frena el cumplimiento de las expectativas oficiales. Esta situación deja a miles de familias sin certeza jurídica sobre su patrimonio.

“Aún no se alcanza el 50 por ciento de la meta proyectada, lo que evidencia el rezago que existe en este sector del municipio”, explicó el funcionario.

El proceso para obtener el título de propiedad demora hasta ocho meses una vez que el expediente está listo.

El instituto subrayó que solo trabaja con «tierra legal», es decir, predios con planos aprobados por el Cabildo que permiten la elaboración de contratos y escrituras de forma oficial.

Ante el bajo cumplimiento de la meta, el ITAVU llamó a los propietarios a acudir a las oficinas para iniciar su trámite, ya que busca agilizar la entrega de documentos y elevar los indicadores de regularización en los sectores con mayor atraso.