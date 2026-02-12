Llaman a empresarios a abrir oportunidades a ex reclusos en Tamaulipas

En los cinco centros de ejecución de sanciones del estado, se brinda capacitación en diferentes oficios a la población penitenciaria

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las personas que han estado en prisión por diversas causas, batallan para encontrar empleo, una vez que cumplen sus penas y egresan de los Cedes, reconoció el Director de Reinserción Social y Servicios Post Penales, Pedro León Aranda Gutiérrez.

El funcionario señaló que aún existe un estigma de la sociedad hacia los ex presidiarios, por lo que hizo un llamado a los empresarios para que brinden la posibilidad de emplearse a quienes han cumplido su deuda con la sociedad.

“Creo que todos tenemos el derecho a una segunda oportunidad, el llamado es para que apertura la oportunidad a estas personas, porque es la meta final de la reinserción social”.

Explicó que en los cinco centros de ejecución de sanciones del estado, se brindan capacitación en diferentes oficios a la población penitenciaria, independientemente de su situación jurídica.

Dijo que actualmente el 45 por ciento de los internos en los penales, toman cursos que se ofrecen en carpintería, mantenimiento de aires acondicionados, electricidad o mecánica automotriz que se brinda con apoyo del Instituto Tamaulipeco de capacitación para el Empleo (ITACE).

Por su parte, la Jefa de Promoción y Desarrollo Laboral, Brenda Ivett Torres Castillo, detalló que los talleres se ofrecen dependiendo del interés de los mismos internos, así por ejemplo en Matamoros, citó, se ofrece barbería.

Pero también hay cursos de cocina, belleza e incluso se cuenta con sala de informática, “estamos buscando trabajar en coordinación con organizaciones para fortalecer estos talleres”, comentó.

Explicaron que en el caso de las artesanías que los internos elaboran en madera de ébano, mezquite, pino y cedro como tortilleras, tarros, rodillos, sillas, tablas para picar, comedores, mecedoras o alhajeros, entre otros, han tenido muy buena aceptación.

El Director de Reinserción Social y Servicios Post Penales explicó que incluso se tiene la marca “Manos Tamaulipecas”, y se trabaja para que todos los productos sean incluidos en la marca “Hecho en Tamaulipas” y más adelante “Hecho en México”, para poder comercializarlos en todo el país.

La Jefa de Promoción y Desarrollo Laboral explicó que los productos se ofertan en ferias, exposiciones locales y nacionales, además de contar con las tiendas fijas en Victoria y Altamira, justo afuera del penal.

Explicó que los recursos por las ventas de los productos, se entrega semanalmente e íntegra a los internos, con lo que se ayuda a que los artesanos cuenten con ingresos para ellos y sus familias.

Por último, Aranda Gutiérrez señaló que estas actividades forman parte del Modelo integral de Reinserción Social que tienen como eje la capacitación y el trabajo para la reinserción social efectiva.