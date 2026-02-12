Sarampión: el virus que puede contagiar a 20 personas con un solo caso

El mensaje es claro: el sarampión no es una enfermedad del pasado. Sin vacunación y vigilancia, puede reaparecer con rapidez.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque muchos lo asocian con una simple erupción en la piel, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen y puede provocar complicaciones graves. El director de Epidemiología en Tamaulipas, Dr. Sergio Eduardo Uriegas Camargo, advierte que mantener altas coberturas de vacunación es la clave para evitar brotes en el estado.

—Doctor, para quienes ven el sarampión como una simple erupción, ¿qué es exactamente y por qué debería preocuparnos?

—El sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Aunque en muchos casos puede presentarse de manera leve, en ocasiones llega a complicarse. Una sola persona puede contagiar hasta a 20 más. Esa capacidad de transmisión es mayor que la de otras enfermedades respiratorias y por eso es un tema de interés en salud pública. Afecta principalmente a la población infantil, aunque no es exclusiva de los niños.

—Existe la creencia de que solo les da a los menores. ¿Por qué debería preocuparle a un adulto de 30 o 40 años?

—En ese grupo puede haber personas que no saben si están vacunadas. Esas “bolsas de susceptibles” pueden detonar cadenas de transmisión. No son el grupo que más se complica, pero sí pueden propagar la enfermedad. Las complicaciones graves suelen presentarse en menores o en personas con el sistema inmunológico debilitado.

—Se dice que los mayores de 50 años ya no necesitan vacunarse, ¿es correcto?

—En general, sí. La mayoría ya se enfermó en su momento o fue vacunada, por lo que cuenta con protección. Puede haber excepciones, pero en términos poblacionales ese grupo está cubierto.

—Si no recuerdo si me vacunaron o no tengo cartilla, ¿puedo vacunarme otra vez?

—Sí. Las personas de 13 a 49 años que no tengan certeza pueden acudir a un centro de salud para aplicarse la vacuna doble viral. Es segura y gratuita.

—¿Cuáles son los síntomas que deben alertar a la población?

—Fiebre alta, entre 39 y 41 grados; exantema, que son manchas rojas que empiezan en la cabeza y bajan por el cuerpo; y síntomas respiratorios como tos, flujo nasal o conjuntivitis. Con fiebre y erupción acompañada de algún síntoma respiratorio ya se considera caso probable hasta no demostrar lo contrario.

—¿Cómo se confirma un caso?

—Se notifica de inmediato al área de Epidemiología, se realiza un estudio detallado y se toma muestra para laboratorio. El Laboratorio Estatal de Salud Pública confirma o descarta el diagnóstico con pruebas específicas.

—¿Puede causar la muerte?

—La letalidad es baja, pero existe. A nivel nacional se han reportado alrededor de 24 fallecimientos recientes. Las complicaciones pueden ser encefalitis, neumonía, deshidratación grave o lesiones oculares y auditivas.

—Si alguien estornuda en un espacio cerrado, ¿ya todos están contagiados?

—El virus se transmite por gotículas respiratorias hasta dos metros. Si hay sospecha, se deben aplicar medidas básicas: uso de cubrebocas ante síntomas, lavado de manos, etiqueta respiratoria y aislamiento domiciliario. No se recomienda una medida generalizada como en la pandemia de COVID, salvo en casos con síntomas.

—¿Cuánto dura la enfermedad y en qué momento contagia más?

—Dura entre 7 y 14 días. El periodo de mayor transmisión inicia con la aparición del exantema y puede extenderse hasta una semana después. Por eso es clave el aislamiento en ese lapso.

—¿Hay suficientes vacunas en Tamaulipas?

—Sí. Están disponibles en todos los centros de salud y hospitales del sector público, son gratuitas y suficientes para cubrir la demanda.

—Tamaulipas es estado fronterizo. ¿Existe riesgo mayor?

—Somos un estado con movilidad constante por migración, turismo y eventos masivos. Por eso mantenemos vigilancia epidemiológica activa, capacitación permanente al personal y acciones como cercos epidemiológicos y bloqueos vacunales ante cualquier caso sospechoso.

—¿Cuál es la situación actual en el estado?

—Afortunadamente no tenemos casos confirmados este año. El último registro fue el año pasado, con 12 casos en cinco municipios. Todos los casos sospechosos recientes han resultado negativos.

—¿Cuál es la recomendación final para la población?

—Revisar el esquema de vacunación. Niños de 12 y 18 meses deben recibir la triple viral; menores de 1 a 9 años deben completar su esquema; y personas de 13 a 49 años sin antecedente vacunal pueden aplicarse la doble viral. La vacunación es la herramienta más eficaz para evitar brotes.

