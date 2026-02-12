Trabajadores recibe fuerte descarga eléctrica al tocar cableado

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Quemaduras en el costado izquierdo y en el estómago, sufrió un trabajador al tocar cableado eléctrico cuando laboraba en el tercer piso de un hotel, en Tampico.

Fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco».

La emergencia se presentó en el balcón de un tercer piso del hotel «Nuevo Mundo», ubicado en calle Pedro José Méndez y Olmos en la zona centro de Tampico.

La mañana del jueves se emitió la alerta sobre una persona que había sufrido una descarga eléctrica, acudiendo de inmediato al lugar diferentes cuerpos de emergencia.

Al llegar vieron que se encontraba en el piso de un balcón Fermín Báez Vázquez de 50 años.

Personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas, Bomberos Municipales, paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias delegación Moralillo y de ambulancias AMPS, atendieron al afectado.

El hombre estaba consciente y con movimiento, presentando una quemadura en el costado izquierdo y otra más pequeña en el estómago.

Momentos antes había tocado cableado eléctrico cuando realizaba trabajos de pintado, recibiendo fuerte descarga que lo arrojó al suelo.

De inmediato efectuaron maniobras para subirlo a la camilla y posteriormente bajarlo a la planta baja.

Momentos después lo subieron a una ambulancia de AMPS para su posterior traslado al Hospital «Carlos Canseco» de Tampico.