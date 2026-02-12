VIDEO: Buques de la Armada de Estados Unidos chocan durante maniobra

El USS Truxtun y el USNS Supply colisionaron durante una maniobra de reabastecimiento.

Una colisión poco común entre dos embarcaciones de la Armada de Estados Unidos ocurrió en el mar Caribe durante una maniobra de reabastecimiento en altamar, dejando a dos elementos con heridas leves y activando una investigación interna para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades navales informaron que ambos buques continúan navegando y que, por ahora, no se reportan daños graves ni riesgos operativos. La información fue confirmada por el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado oficial difundido por su portavoz, el coronel Emmanuel Ortiz, según ABC.

Choque en maniobra de reabastecimiento: lo que se sabe del choque

El choque ocurrió durante una operación de reposición en el mar, cuando el destructor de misiles guiados USS Truxtun (DDG-103) y el buque de apoyo logístico USNS Supply (T-AOE-6) navegaban a corta distancia para transferir suministros.

Según el Comando Sur, la colisión se registró el miércoles por la tarde mientras ambos barcos realizaban el procedimiento habitual de reabastecimiento.

Ayer por la tarde, el destructor USS Truxtun y el buque de apoyo USNS Supply colisionaron durante un reabastecimiento en el mar”, informó el coronel Emmanuel Ortiz en un comunicado.

🚨🇺🇸 | El destructor USS Truxtun (DDG-103) y el buque de apoyo logístico USNS Supply (T-AOE-6) colisionaron en aguas del Mar Caribe durante una maniobra de reabastecimiento en alta mar. pic.twitter.com/9AGr8PnaAz — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 12, 2026

Este tipo de maniobras requiere que dos embarcaciones naveguen paralelas a muy corta distancia, conectadas por cables y mangueras para transferir combustible y suministros. La precisión en la velocidad y el rumbo es fundamental, ya que cualquier variación puede reducir el margen de maniobra y generar riesgos.

Investigación en curso y antecedentes de incidentes similares

El Comando Sur confirmó que dos elementos resultaron con heridas leves. Ambos se encuentran estables.

“Dos efectivos reportaron heridas leves y se encuentran en condición estable”, indicó el portavoz. Hasta el momento no se ha detallado si los lesionados se encontraban en el destructor, en el buque logístico o en ambos.

De acuerdo con la información oficial, las dos embarcaciones continúan navegando sin problemas mayores. No obstante, se realiza una evaluación técnica para determinar la magnitud de los daños estructurales. Un funcionario estadounidense señaló que el análisis definirá si los buques seguirán con sus despliegues o regresarán a puerto para reparaciones.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR