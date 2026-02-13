13 febrero, 2026

13 febrero, 2026

CANACO Tampico pide subsidio desde la hora 41 para evitar cierres por jornada de 40 horas

La cámara pidió una transición con incentivos para que la reforma no empuje a la informalidad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el avance legislativo para reducir la jornada laboral en México a 40 horas, la CANACO SERVYTUR Tampico advirtió que sin apoyos reales, el cambio puede traducirse en cierres de negocios familiares y pérdida de empleos formales en el sector comercio y servicios.

La propuesta central del organismo es que el gobierno subsidie el costo a partir de la hora 41, de modo que el Estado absorba parte del tiempo extra y se amortigüe el impacto en la nómina.

El planteamiento se impulsa en coordinación con la CONCANACO SERVYTUR y la ANEF G32, para que la legislación secundaria no ahogue al pequeño comercio.

“El debate no es «sí o no» al bienestar laboral, sino cómo se implementa para que funcione en la vida real sin empujar a los negocios a la informalidad”

El organismo empresarial fijó postura sobre la reforma; advirtió que una aplicación rígida golpeará al comercio local y al turismo en Tampico, en un contexto de presiones acumuladas por el alza del salario mínimo y reformas previas como la “Ley Silla” y el aumento de vacaciones que han elevado costos laborales y reducido la creación de empleos formales, con pérdida de registros patronales ante el IMSS.

Entre las claves técnicas propuestas, se encuentran: subsidio desde la hora 41; flexibilidad operativa (ampliar horas extra de 9 a 12 semanales mediante acuerdos); control digital de jornada; régimen especial para MiPyMEs; banco de horas para picos estacionales; y certeza en el descanso semanal.

Para el comercio local, la prioridad es simple: mantener la cortina arriba mientras se protege el empleo formal.

