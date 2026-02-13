Cesan a Marx Arriaga de la SEP; fue desalojado por policías ya que se había atrincherado en su oficina

Marx Arriaga fue cesado como director de materiales educativos de la SEP y fue desalojado de su oficina en la institución.

MÉXICO.- Marx Arriaga fue separado de su cargo como director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con información de Joaquín López-Dóriga, en su espacio noticioso de Radio Fórmula, el funcionario fue desalojado con apoyo de elementos de seguridad debido a que no quería dejar el cargo y se atrincheró en su oficina.

A través de su cuenta de X, Arriaga convocó a una conferencia de prensa este viernes a las 5 de la tarde y acusó violencia por parte de la SEP.

“Para denuncia públicamente las violencias que está institución ejerce en nuestra contra. ¡A golpes no se mata la raíz!”, escribió.

En el video difundido se observa a Marx cuestionando a personal de seguridad quién dio la indicación de su salida.

Asimismo, asegura que no va entregar nada porque no tenía vehículo y que todo lo que hay en su oficina es de su propiedad.

“No traíamos ni viáticos, no nos daban nada”, dice.

Los policías que lo desalojaron son parte de la seguridad del edificio de la SEP.

¿Quién es Marx Arriaga?

Marx Arriaga Navarro era el responsable de coordinar la elaboración de los libros de texto gratuitos y los materiales del sistema de educación básica en México.

Es doctor en Filosofía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con estudios de maestría en Teoría Literaria y licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

No obstante, ha sido criticado por diversos sectores que lo acusan de impulsar ideologías partidistas o “adoctrinamiento” en la educación pública.

La oposición ha señalado que los materiales de la SEP promueven el “obradorismo” y una agenda de izquierda que promueven un sesgo político.

Asimismo, mencionan que hay “relatos de adoctrinamiento” basados en su visión de la educación.

Esto había generado diversos llamados para su destitución por parte de legisladores y opositores.

En diciembre de 2025, Arriaga publicó un manifiesto en sus redes sociales acusando a la SEP, encabezada por Mario Delgado, de “pretender privatizar” la educación pública y mantener “prácticas neoliberales”.

Ante ello, llamó a la creación de “Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos” para “refundar” la institución educativa, lo cual fue calificado una “rebelión interna” dentro de la SEP.

En 2021 también estuvo envuelto en polémica tras lanzar convocatorias para que ilustradores y diseñadores colaboraran en los libros de texto sin remuneración económica, lo que generó críticas sobre explotación.

