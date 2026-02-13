Con abrazos, estudiantes promueven conciencia social previo al Día del Amor en Tampico

La actividad buscó recordar que el bienestar emocional también se construye con gestos sencillos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para fomentar la conciencia social sobre la importancia del afecto, estudiantes de una preparatoria particular realizaron este viernes una jornada de abrazos gratuitos en espacios del primer cuadro de Tampico, previo al Día del Amor y la Amistad.

La maestra de Psicología, Amalia Rodríguez Miranda, explicó que participaron alumnas y alumnos de cuarto y sexto semestre de nivel medio superior, como parte de un ejercicio de sensibilización social.

“Algunas personas nos dicen: «era lo que deseaba desde hace mucho tiempo». Sí hay necesidad de afecto para que se sientan motivados y queridos; el bienestar emocional y el equilibrio son necesarios para todos como seres humanos”

La docente señaló que el ritmo de vida actual ha reducido las muestras de afecto entre las personas.

“Las prisas, el estrés, demasiado trabajo y la inseguridad hacen que falte regalar afecto, aunque sea a personas desconocidas”

Por su parte, las estudiantes de sexto semestre Martha Elena Hernández Bautista, Gianna Susette Hernández Gutiérrez, Mayté del Carmen Velázquez Martínez y María Fernanda Chávez Pérez indicaron que ninguna persona se negó a recibir un abrazo durante la actividad.

“Nos agradecen mucho; a veces ellos solitos se acercan a pedirnos abrazo. Está muy bonito”

La actividad se realiza cada 14 de febrero en espacios públicos como la Plaza de Armas y la calle peatonal Salvador Díaz Mirón.

Recordaron que una persona puede necesitar entre 20 y 25 abrazos al día para fortalecer su bienestar emocional y que aunque muchas personas viven solas, cuentan con vecinos y amistades para recibir afecto.

En respuesta al gesto, un ciudadano regaló una flor a las y los estudiantes.