Detienen a dos presuntos responsables de los robos a Oxxos en Victoria

Elementos del Grupo de Investigaciones de la Guardia Estatal, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, lograron la detención de dos hombres presuntamente vinculados con diversos robos

Por. Jesús Berlanga

EXPRESO

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Dos sujetos fueron capturados en la colonia Mariano Matamoros de Victoria, Tamaulipas en posesión de equipo táctico y réplicas de armas; estarían relacionados con al menos seis asaltos a tiendas OXXO.

Elementos del Grupo de Investigaciones de la Guardia Estatal, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, lograron la detención de dos hombres presuntamente vinculados con diversos robos a tiendas de conveniencia en Ciudad Victoria.

De acuerdo con información oficial, la acción operativa se llevó a cabo en la colonia Mariano Matamoros, donde fueron detenidos quienes fueron identificados como Magdiel “N” y Edwin “N”.

Al momento de su aseguramiento, a los individuos se les encontraron chalecos y casco tácticos, así como réplicas de dos armas largas y un arma corta, objetos que presuntamente habrían sido utilizados para la comisión de ilícitos.

Según las indagatorias preliminares, los detenidos estarían relacionados con al menos seis robos cometidos en tiendas OXXO ubicadas en distintos puntos de la capital tamaulipeca. Las autoridades señalaron que la coordinación interinstitucional fue clave para el desarrollo de las investigaciones que permitieron su ubicación y captura.

Tras su detención, ambos sujetos, junto con el equipo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia, instancia que continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.