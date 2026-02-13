Donald Trump anuncia que visitará Venezuela

Trump afirmó en la Casa Blanca que la relación con Venezuela “es de diez” y elogió el trabajo de Rodríguez antes de la visita planificada.

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadunidense, Donald Trump, declaró que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha.

«Visitaré Venezuela» dijo a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: «No lo hemos decidido».

Trump ordenó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la intervención más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega de Panamá en 1989.

Trump efectuó esas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Maduro, ahora a espera de juicio en Nueva York por narcotráfico.

«Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela», señaló el mandatario, agregando que Estados Unidos está «trabajando muy estrechamente» con Rodríguez en el acceso al petróleo.

«Diría que la relación que tenemos ahora mismo con Venezuela es un 10», añadió Trump.

Cuando Reuters le preguntó si reconocería el gobierno de Rodríguez como oficial, Trump respondió: «Sí, lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos y, realmente, hasta ahora han hecho un gran trabajo».

Las relaciones con Venezuela son «tan buenas como uno podría desear», declaró Trump. Rodríguez está haciendo «un gran trabajo», añadió.

El mandatario estadunidense consiguió en pocas semanas que Venezuela accediera a poner su explotación petrolera bajo control estadounidense.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si la postura oficial de Estados Unidos hacia el Gobierno de Rodríguez ha cambiado.

En las últimas semanas, funcionarios de Washington dejaron claro que Estados Unidos no reconocía la legitimidad del gobierno interino de Rodríguez.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR