Este lunes se programó una sesión de Cabildo para definir la ruta jurídica para el cumplimiento del laudo laboral

La sesión del lunes será clave para determinar el mecanismo formal de cumplimiento.

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Quedó programada para el lunes a las 17:00 horas una sesión de Cabildo en la que se definirá la ruta jurídica para dar cumplimiento al laudo laboral vigente a favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento.

El presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, quien precisó que el mandato judicial fue emitido en 2021 y establece la obligación de cubrir más de 51 millones de pesos.

“Estamos convocados el lunes a las cinco de la tarde para resolver en el pleno la ruta de cumplimiento; acudiremos en tiempo y forma a esta responsabilidad jurídica”, expresó.

El adeudo corresponde a un laudo a favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, derivado de prestaciones laborales no cubiertas en administraciones anteriores.

El alcalde explicó que la resolución deriva de un conflicto laboral acumulado durante más de una década, cuyo origen se remonta a administraciones pasadas y que hoy corresponde solventar a la actual gestión.

“Es un mandato que ya está definido y nuestra única intención es cumplirlo con responsabilidad presupuestal, sin afectar la estabilidad financiera del municipio”, sostuvo.

El Ayuntamiento, dijo que mantiene disposición para proporcionar información completa a los integrantes del Cabildo, así como para atender el procedimiento legal en curso ante la autoridad competente.

“No podemos comprometer recursos que no existen; si hubiera capacidad para pagar en una sola exhibición, ya se habría hecho desde que se emitió el laudo en 2021”, afirmó.

Durante esta semana se han sostenido reuniones de trabajo y acercamientos con integrantes del Cabildo para analizar escenarios financieros y jurídicos relacionados con el cumplimiento del laudo.

Entre las alternativas planteadas se encuentra un esquema de pago en parcialidades, que contempla un anticipo de tres millones de pesos y la cobertura del resto del adeudo en anualidades.

El tema ha generado posicionamientos entre regidores, algunos de los cuales sostienen que existe capacidad para cubrir el monto total en una sola exhibición, postura que fue descartada por el alcalde al señalar que no es financieramente viable.

El procedimiento continúa en curso ante la autoridad competente en materia de cumplimiento de laudo laboral.