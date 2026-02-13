Fortalece Nuevo Laredo agenda estratégica ante revisión del T-MEC

Al participar en el “VII Diálogo Binacional Región Laredos, la alcaldesa de Nuevo Laredo, planteó acciones concretas para fortalecer la competitividad, seguridad y desarrollo integral de esta región fronteriza

Por. Staff

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En el marco del “VII Diálogo Binacional Región Laredos”, autoridades de México y Estados Unidos participaron en el panel “Retos y prioridades de cooperación locales ante revisión del T-MEC”, un espacio estratégico de coordinación que busca fortalecer la competitividad, seguridad y desarrollo integral de la región fronteriza.

El foro estuvo encabezado por Juan Carlos Mendoza Sánchez, Cónsul General de México en Laredo, Texas; Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presidenta municipal de Nuevo Laredo; Víctor Treviño, Mayor de Laredo, Texas y el Teniente Coronel Erick Omar Salinas Flores, Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo.

Durante su intervención, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que la frontera entre Nuevo Laredo y Laredo no representa una división, sino un punto de unión estratégica para América del Norte.

“La frontera no es una línea que nos divide, sino el punto exacto donde nuestras economías se fusionan para fortalecer a toda América del Norte”, expresó.

Subrayó que ambos municipios representan el epicentro logístico del continente, al consolidarse como la aduana número uno de Latinoamérica con más de 17 mil cruces diarios por el Puente del Comercio Mundial, convirtiéndose en el termómetro más preciso de la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, la alcaldesa enfatizó que el éxito del acuerdo comercial no solo depende de las decisiones tomadas en las capitales nacionales, sino de la eficiencia operativa en la frontera.

Señaló que el fenómeno del nearshoring demanda que Nuevo Laredo sea el puerto fronterizo más ágil, seguro y predecible del país, por lo que el principal reto es garantizar que la infraestructura evolucione al mismo ritmo que los acuerdos internacionales.

Como parte de las prioridades identificadas para una gestión binacional exitosa, el Gobierno Municipal impulsa acciones concretas como la transformación de la conectividad, con la rehabilitación integral de la carretera Mex II, arteria clave para el transporte de carga, el fortalecimiento logístico, mediante inversiones estratégicas en pavimentación y alumbrado en zonas de alta movilidad comercial y la alianza con sectores productivos, manteniendo una política de puertas abiertas con transportistas, agentes aduanales y desarrolladores, para facilitar sus operaciones y gestionar ante los órdenes estatal y federal las mejoras necesarias.

También destacó la relevancia de contar en Nuevo Laredo con la sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), lo que consolida a la ciudad como el corazón logístico del país y permite que las decisiones estratégicas se toman con pleno conocimiento de la dinámica fronteriza.

La presidenta municipal reiteró que Nuevo Laredo y Laredo, Texas, funcionan como un solo sistema económico, por lo que resulta imprescindible homologar procesos, horarios y protocolos de seguridad que faciliten el comercio lícito sin obstaculizarlo.

“En tiempos donde el mundo habla de muros, la Región de los Dos Laredos levanta la mano para hablar de puentes y prosperidad compartida. Nuevo Laredo está listo para la revisión del T-MEC porque contamos con la ubicación, la experiencia y la voluntad política para seguir siendo la puerta principal de Norteamérica”, afirmó.

Finalmente, aseguró que la coordinación y cooperación binacional son fundamentales para defender los intereses comunes ante acuerdos federales en materia de comercio, migración y seguridad, reiterando que el desarrollo de la Región Laredos impacta directamente en el crecimiento económico de México y Estados Unidos.

El Diálogo Binacional reúne a autoridades de los Dos Laredos y a representantes de los sectores gubernamental, económico, de salud y seguridad, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y definir acciones conjuntas a corto, mediano y largo plazo que impulsen el bienestar regional.