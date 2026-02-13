Reportan fuerte incendio en refinería de petróleo de Cuba

Dos buques de la Armada de México atracaron el jueves en la misma bahía donde se ubica el recinto

CUBA.- La refinería de petróleo «Ñico López», ubicada en la Bahía de La Habana, Cuba, se incendió la tarde del viernes 13 de febrero. Fotografías publicadas por Agence France-Presse (AFP) muestran una gingantesca columna de humo negro que proviene de este recinto.

Información compartida por la agencia de noticias francesa reveló que el humo podía ser visto desde el otro lado del canal de la bahía, sin embargo, no se pudo constatar si los depósitos de petróleo eran afectados por el fuego, mismo que perdió intensidad rápidamente.

Se confirmó que las llamas se originaron en un lugar cercano a donde dos petroleros están fondeados. En esta bahía, dos buques de la Armada de México atracaron el jueves, cuando trasladaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, tal y como reveló AFP. Hasta el momento, según la agencia, ningún medio oficial se ha referido a lo sucedido.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO