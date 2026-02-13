Sarampión: ¿Qué hacer en caso de contagio y cuánto dura la enfermedad?

Conoce cuáles son los síntomas de este padecimiento que en ciertos casos podría tener consecuencias graves

MÉXICO.- Debido a que el brote de sarampión en México se ha intensificado durante los últimos días, cientos de personas han recurrido a las plataformas digitales para cuestionarse cuál es el protocolo ante un contagio y cuánto tiempo es que dura esta enfermedad, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el portal oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa que se propaga cuando una persona infectada respira, tose o estornuda, además, se refiere que dicho padecimiento es potencialmente mortal cuando alguno de sus síntomas se complica.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal. Foto: Freepik

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la vacunación es la forma más efectiva de no contraer esta enfermedad que afecta principalmente las vías respiratorias y provoca tos, fiebre alta, rinorrea y una característica erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

¿Cuánto dura el sarampión y cómo se debe actuar ante un contagio?

Según lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) los primeros síntomas de sarampión comienzan a aparecer en un lapso de entre 10 a 14 días después de la exposición al virus y como se dijo antes, dichos padecimientos pueden incluir rinorrea, tos, ojos llorosos y enrojecidos, pequeñas blancas manchas blancas en la cara interna de las mejillas y estos malestares podrían extenderse de 4 a 7 días.

Respecto a la erupción cutánea se indica que esta puede parecer entre 7 y 18 días después de la exposición al virus, generalmente inicia por el rostro y el cuello, posteriormente se extiende al torso y extremidades, este síntoma puede durar de cinco a seis días.

El sarampión no tiene un tratamiento específico, indica la OMS. Foto. Cuartoscuro

Es importante destacar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el sarampión no tiene un tratamiento específico, sin embargo, es importante mantener una estricta vigilancia médica para prevenir complicaciones como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, deshidratación, infecciones de oído, así como problemas respiratorios graves como neumonía, padecimiento que puede derivar en la muerte.

En caso de presentar diarrea o vómito, es vital mantener una buena hidratación para compensar la pérdida de líquidos, además, también es importante mantener una alimentación sana, por otra parte, se menciona que, en caso de presentar neumonía o alguna infección, los médicos pueden recetar antibióticos, asimismo, se recomienda poner énfasis en el consumo de vitamina A pues esta enfermedad tiende a disminuir los niveles de dicha vitamina que favorece la visión, fortalece el sistema inmunológico, favorece la salud ósea y cutánea.

La vacunación es la forma más efectiva para prevenir contagios de sarampión. Foto: Cuartoscuro

La población más vulnerable ante el sarampión, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), son los niños pequeños no vacunados por lo que es de vital importancia cumplir con el esquema de vacunación, además se menciona que las mujeres embarazadas también tienen una alta probabilidad de sufrir complicaciones graves.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO