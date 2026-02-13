Según la psicología, esto significa que las personas solo vistan prendas azules

Es importante tener en cuenta que el cerebro actúa de acuerdo a lo que ve.

MÉXICO.- La psicología del color estudia la manera en la que las personas tienden a reaccionar ante diferentes colores. Si bien puede existir variaciones de acuerdo a las diferencias culturales o sociales, hay principios que se han aceptados sobre el reaccionar del cerebro en los colores.

Cada color tiene un grado de influencia en el estado de ánimo y las emociones de las personas. Hay dos factores que provocan las actitudes ante los colores; uno de ellos es el biológico, que se relacionan con los cientos de miles de años de evolución de los primates y los primeros homínidos y cómo estos tuvieron que interactuar con su ambiente y averiguar.

Luego nos encontramos con los culturales debido a que las sociedades humanas asocian y han asociado históricamente diferentes colores a sensaciones o ideas abstractas.

¿Qué significa que las personas solo vistan de azul?

El color azul es frío que se asocia a las sensaciones de calma o de tristeza. En concreto, suele asociarse poéticamente con el mar o el cielo, y se “corresponde”, al menos conceptualmente, con la tranquilidad, la paz, la frescura, la inteligencia, la armonía, la calma, el equilibrio.

También tenemos que mencionar que es un color elegante por lo que se utiliza en los logotipos de marcas que tratan de transmitir profesionalidad, confianza, y pureza.

Por otro lado, el color azul transmite que el ánimo de la persona está en calma y que se siente “serena en un mundo ruidoso y movido”, aunque principalmente transmite seguridad e inocencia o integridad.

Por último, podemos decir que quienes visten de color azul son personas que transmite inteligencia, profesionalidad, y tranquilidad, además de seriedad, responsabilidad y fiabilidad – lo cual explica su uso tan frecuente en uniformes e imágenes de marca.

CON INFORMACIÓ DE EL HERALDO DE MÉXICO