VIDEO: Alcalde de Cuautla aparece en ebrio durante la sesión del Cabildo

En las imágenes se aprecia a Jesús Corona Damián arrastrando las palabras, confundido sobre la hora y el día, y pidiendo ayuda de colaboradores

MÉXICO.- La tarde de este viernes 13 de febrero se dio a conocer un video donde aparece Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, en estado de ebriedad, generando cuestionamientos sobre su capacidad de gobernabilidad. El video, extraído de la transmisión oficial y viralizado en redes sociales, muestra al alcalde arrastrando las palabras, confundido sobre la hora y el día, y solicitando ayuda a su secretaria antes de ceder la conducción de la reunión.

El suceso, capturado en un video que ya acumula miles de vistas en plataformas como X (anteriormente Twitter) y Facebook, ha desatado un torrente de críticas hacia Corona Damián, quien asumió el cargo en enero de 2025. En las imágenes se le aprecia desorientado.

De acuerdo con medios locales, en la sesión de Cabildo, se iban a discutir temas como seguridad y el presupuesto municipal, sin embargo, Corona Damián presentó dificultades para leer y comunicarse: «Agradeceré a la asistente que siga con la sesión», expresó, visiblemente afectado.

Jesús Corona Damián ya ha sido en dos ocasiones alcalde de Cuautla, pues de 2019 a 2021 fue su primer mandato, siendo en ese entonces parte de Morena, mientras que a partir del 2025 es abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD, aunque en los últimos días se mencionó que el PAN se deslinda.

En septiembre del 2018, su hermano fue detenido por el delito de secuestro, mismo por el que permanece en prisión. Jesús Corona Damián intentó ratificar su permanencia al frente de la presidencia municipal en 2021 bajo el Partido Acción Nacional y el Partido Humanista, pero acabó siendo derrotado por Rodrigo Arredondo, que iba con Morena

