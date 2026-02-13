VIDEO: Conductor atropella a agente carretero y se da a la fuga en Perú

Brandon León, trabajador de la Sutran, cumplía con su labor en la Panamericana Norte cuando fue embestido por el automovilista

PERÚ.- Fue durante un operativo de fiscalización que un inspector de la Superintendencia de Personas, Carga y Mercanfías (Sutran) fue embestido por un vehículo en la Panamericana Norte, a la altura del Puente Piedra. El conductor responsable del incidente se dio a la fuga, mientras que el trabajador fue atendido por servicios de emergencia y trasladado a una clínica local en estado grave.

A través de redes sociales, circularon el momento en que el automóvil plateado se estrelló contra el hombre, quien le pidió en reiteradas ocasiones que detuviera su marcha. Tras el golpe, el resto de los trabajadores se aproximaron para comprobar el estado de salud de la víctima.

Los hechos generaron indignación al darse a conocer que la víctima cumplía con su labor como agente de la Sutran. «Idiota», se le escuchó decir a la responsable de haber captado el suceso en video.

Sutran interpone denuncia contra conductor

El chofer, quien aparentemente trasladaba a otros pasajeros, disimuló detener su marcha, pero después aceleró en contra del trabajador. Liliana Salazar, vocera de Sutran, aseguró que el trabajador fue identificado como Brandon León. Además, reveló que las placas fueron detectadas como A2J 067.

Brandon sufrió graves lesiones en la cabeza

Brandon fue diagnosticado con traumatismo intracraneal, por lo que los médicos lo mantienen bajo observación durante las próximas 24 horas en la clínica Jesús del Norte. La Procuraduría de la Sutran interpuso una denuncia ante la delegación, donde el conductor enfrenta los cargos de lesiones culposas, fuga del lugar del accidente, omisión de socorro y homicidio calificado por dolo eventual en grado de tentativa. Salazar reveló que en 2025 ocurrieron 17 casos violentos similares, 5 de estos fueron en Arequipa y 4 en Puno.

El Gobierno de Perú utiliza la Sutran para prevenir, fiscalizar y sancionar actividades de transporte , carga y mercancías a nivel nacional e internacional. Su principal propósito es proteger la ida de los usuarios en el servicio de transporte terrestre.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO