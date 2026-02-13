VIDEO: Motociclista graba momento en que es atropellado por un camión en la México-Querétaro

El video se ha hecho viral en diferentes plataformas digitales, los hechos ocurrieron a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli

MÉXICO.- Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para visibilizar actos de violencia e inseguridad. además de choques de tránsito. Un ejemplo de ello ocurrió en la México-Querétaro, donde un motociclista fue arrollado por un camión que se cambió de carril.

El video se ha hecho viral en diferentes plataformas digitales, los hechos ocurrieron a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. En las imágenes se observa el momento en que el motociclista es embestido por la parte trasera, lo que provocó momentos de tensión.

El motociclista se acerca a la orilla tras ser impactado y su vehículo queda bajo las llantas del camión. El biker comienza a confrontar al conductor y le pide que active la reversa para que pueda liberar su vehículo. Incluso una mujer acompañante del chofer también se une al conflicto.

«Llama a tu seguro, te estoy prendiendo las luces y te valió», se escucha decir al motociclista

Usuarios de redes sociales han denunciado que los choferes de dicha ruta manejan a exceso de velocidad, lo que genera accidentes con automóviles. Se desconoce el estado de salud del motociclista, sin embargo, se espera que con el chofer llegaran a un acuerdo tras el accidente.

