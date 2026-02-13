VIDEO: Muestran cómo se vivió desde la cabina un fuerte choque entre un tráiler y un camión en Irapuato

Un tráiler y un camión chocaron en Irapuato; el video desde la cabina del torton muestra la fuerza del impacto y reaviva el debate sobre seguridad vial.

IRAPUATO, GUANAJUATO.- El percance ocurrido en el Libramiento Norte de Irapuato, Guanajuato, quedó documentado tanto por las cámaras de seguridad del sistema C4 como por una grabación realizada desde el interior de la cabina de un camión tipo torton. Este material, difundido en redes sociales, ofrece la perspectiva directa del conductor en el momento del choque.

En las imágenes se observa al operador circulando de manera regular por su carril. De forma repentina, un tráiler se incorpora al retorno sin precaución. El torton mantiene velocidad constante y, pese al intento de frenar, la maniobra resulta insuficiente. La cámara registra el instante en que el tráiler invade la vía y el impacto se vuelve inevitable.

El choque entre un tráiler y un camión tipo torton fue captado por una cámara del sistema C4 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato. El incidente se registró minutos después de las 08:00 horas de este jueves sobre el Libramiento Norte, a la altura de la colonia…

Instante del impacto

El video muestra la reacción inmediata del conductor, quien realiza un movimiento brusco, aunque la distancia no permite evitar la colisión. Se aprecia la sacudida del golpe, el estruendo y la nube de polvo que cubre el entorno. La grabación evidencia la fuerza del impacto, ya que la caja del tráiler se parte en dos y derriba un poste de luz. Desde la cabina del torton se observa la detención abrupta del vehículo y la sorpresa del chofer ante lo ocurrido.

Tras el choque, ambas unidades quedaron atravesadas sobre la carpeta asfáltica, lo que ocasionó afectaciones temporales al tránsito en el Libramiento Norte. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para acordonar el área y coordinar el retiro de los vehículos.

Así se experimentó el impacto desde el interior del camión tipo torton que colisionó esta mañana con un tráiler en el libramiento norte de Irapuato. Guanajuato

Las autoridades confirmaron que no hubo personas con lesiones graves. Los conductores fueron entrevistados para deslindar responsabilidades, mientras se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones en retornos y vías de alta velocidad.

El video como evidencia

La grabación desde la cabina del torton se convirtió en un elemento clave para comprender la dinámica del accidente. A diferencia de las cámaras externas, este ángulo muestra la perspectiva del operador y la dificultad de evitar el choque ante la imprudencia del tráiler.

En redes sociales, el material generó debate sobre seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito. Diversos usuarios señalaron que el video expone la importancia de mantener atención constante al volante y de realizar maniobras con precaución en carreteras de alto flujo.

