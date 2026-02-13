VIDEO: Trabajador de aeropuerto enternece las redes por cómo trató a gatitos viajeros

Los internautas reconocieron el tierno gesto del trabajador en una rampa por el trato que dio a los gatos mientras eran transportados

ESTADOS UNIDOS.- Aunque los viajes suelen ser de los momentos más esperados por las personas, para quienes tienen mascotas pueden convertirse en una angustiante experiencia. Esto debido a que por las políticas de las aerolíneas algunos animales deben viajar en una transportadora en la zona de carga, situación que les genera un fuerte sentimiento de pánico. Ante esto, el tierno gesto de un trabajador con un grupo de gatitos lo hizo viral de inmediato en TikTok.

Muchos de los dueños se esfuerzan para que sus mascotas puedan viajar con ellos dentro del avión; sin embargo, en algunos casos estos no es posible y dependerá de las políticas de la aerolínea. Algunos de ellos optan por un transporte terrestre aunque implique más tiempo, pero en otros las circunstancias los obligan a aceptar el viaje de sus mascotas en la zona de carga donde pueden enfrentarse a todo tipo de riesgos de los que también han surgido casos en redes sociales.

¿Cómo fue la actitud del trabajador con los gatitos?

En TikTok el usuario «McQueen Rescues Shelter» publicó un video que de inmediato se hizo viral, pues en medio de la angustia que podrían estar viviendo los dueños de las mascotas, brindó esperanza debido al trato que le dio a un grupo de gatitos que viajaban en su transportadora y eran trasladados del avión.

Trabajador de aeropuerto enternece las redes por su trato a un grupo de gatitos viajeros. Foto: TikTok @mcqueen.rescues

En el video, que ya tiene más de 7 millones de reproducciones, se observa a quien parece ser un auxiliar o agente de rampa de un aeropuerto mientras se encarga de trasladar a un grupo de gatitos. Lo que le ganó el reconocimiento de los internautas es el trato que les brindó ya que no dudó en acariciarlos dándoles tranquilidad.

«Necesita reconocimiento por esto… es raro encontrar gente como él hoy en día», «Alguien dele un aumento a este hombre por favor», «Sólo sé que tiene sus propios bebés en casa», «Odio que tengan que volar debajo con el equipaje», «¡Él sabe que esos son los bebés de alguien!», «Los enfrentó a todos para que tengan una vista» y «Localicen a este hombre y etiqueten a su empleador. Necesita reconocimiento de verdad», fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo preparar a las mascotas antes de un viaje en avión?

Debido a que en algunos casos es inevitable que las mascotas viajen en la zona de carga del a

#fyp #kindness #animallover ♬ Ordinary – Alex Warren @mcqueen.rescues In a world that moves fast, you chose kindness. You may think it was just your job but to them it made a scary moment feel safe! Kind people like you make the world a better place. I hope this message finds you! 🥺❤️ #viral

vión y ante los testimonios que surgen en redes sociales con los que se genera preocupación entre los dueños, han surgido algunas recomendaciones de especialistas que brindan tranquilidad tanto a los animales como a quienes los esperan en sus hogares.

Familiarizar a las mascotas con la transportadora semanas antes usándola como un lugar de descanso para evitar el estrés durante el vuelo.

Alimentar a las mascotas y darles de beber moderadamente por lo menos cuatro horas antes del viaje para evitar mareos o incidentes.

Darles un paseo largo o juego intenso antes de ir al aeropuerto.

Que sea una transportadora rígida, con buena ventilación, cierre seguro y colocar material absorbente, así como una cobija dentro.

Etiquetar la transportadora con información de contacto y la leyenda “Animal vivo”.

Evitar sedar a las mascotas, pues esto incrementa los riesgos cardíacos y respiratorios por la altura.

Consultar los requerimientos de cada aerolínea.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO