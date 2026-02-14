Autoridades llaman a dejar vehículos en Expo Tampico para evitar congestionamientos durante el Carnaval

Ante la elevada concentración de asistentes, la administración municipal recomendó a la ciudadanía utilizar el estacionamiento gratuito de Expo Tampico

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Este domingo 15 de febrero, Tampico será sede del cierre del Carnaval Conurbado 2026, evento que reunirá a más de 60 comparsas individuales y grupales, con una afluencia estimada de 35 mil personas, de acuerdo con autoridades de Protección Civil.

Ante la elevada concentración de asistentes, la administración municipal recomendó a la ciudadanía utilizar el estacionamiento gratuito de Expo Tampico y cruzar caminando por el puente peatonal para incorporarse al bulevar Perimetral.

A través de las redes sociales, el Ayuntamiento exhortó a los asistentes a organizar su llegada con anticipación para evitar contratiempos.

“La idea es que no batallen para encontrar dónde estacionarse y puedan llegar caminando de manera segura al área del desfile y el concierto”

El cierre del Carnaval estará a cargo del grupo La Leyenda, por lo que se prevé un incremento en la movilidad y en la concentración de personas durante la noche.

Para garantizar la seguridad, se implementó un operativo especial con más de 250 elementos de distintas corporaciones, además de la instalación de una torre de vigilancia de la Guardia Estatal en las inmediaciones del escenario principal.

Autoridades insistieron en que la mejor forma de disfrutar el evento es llegar con tiempo, usar los accesos peatonales y respetar las indicaciones del personal de seguridad.