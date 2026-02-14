CBTis 236 va por la historia: rumbo al octavo título nacional en Querétaro

El director del plantel expresó su orgullo por el desempeño del grupo y reiteró el respaldo institucional

Por Antonio H. Mandujano

El grupo de danza folclórica del CBTis 236 confirmó su jerarquía artística al conquistar el primer lugar estatal en el Encuentro de Arte y Cultura 2026 y obtener su pase al ENAC Nacional, que se celebrará en marzo en Querétaro, donde buscarán conquistar su octavo título nacional.

Con una propuesta escénica sólida, ejecución técnica precisa y un cuadro costumbrista que destacó por su autenticidad, los estudiantes demostraron disciplina, cohesión y dominio del repertorio tradicional mexicano.

La dirección artística estuvo a cargo de la Mtra. Martha Cecilia Reyes Ornelas, cuya trayectoria ha sido clave en la consolidación del plantel como referente cultural en Tamaulipas.

Además del campeonato estatal, la agrupación obtuvo cinco reconocimientos especiales que refrendan la calidad integral de su presentación:

– Mejor Bailarín: José Guadalupe Castro Porras

– Mejor Coreografía

– Mejor Baile

– Mejor Cuadro Costumbrista

– Mejor Autenticidad

La delegación campeona está integrada por:

José Guadalupe Castro Porras, Luis Enrique Jasso García, Britany Charlotte Carreón Rosales, Diego Alberto Rodríguez Montoya, José Eduardo Isabi Íñiguez Andaverde, Wendy Janeth Rinconada Vázquez, Camila Anahis Morales López, Ángel Uriel Morales López, Ingrid Yamileth Salazar Morales, José Ángel Córdoba Molina, Arnoldo Josué Rodríguez Pesina, Ximena Hernández González, Denise Michelle García Sifuentes, Lizbeth de Jesús Reyes García, Jair Sebastián Silguero Castillo y Lourdes Guadalupe González Ruiz.

Con nueve campeonatos estatales y siete títulos nacionales consecutivos en su historial, el CBTis 236 llegará a Querétaro con la meta clara: mantener la hegemonía y sumar el octavo campeonato nacional para Tamaulipas.

El director del plantel, Marcos Saldaña García, expresó su orgullo por el desempeño del grupo y reiteró el respaldo institucional para que los jóvenes continúen representando con excelencia al plantel y a la DGETI en el escenario nacional.