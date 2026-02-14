¿Debes vacunarte contra el sarampión? Aquí te decimos quiénes sí y quiénes no deben vacunarse

Ante 8,899 casos y 28 muertes por sarampión, autoridades definen quiénes deben vacunarse y quiénes deben evitar la vacuna SRP



6:19 pm

MÉXICO.- El virus, considerado uno de los más contagiosos por la OMS, puede generar entre 12 y 18 contagios por caso si no se controlan los brotes. Los grupos con más casos registrados son: Menores de 1 a 4 años: 1,327 casos.

1,327 casos. Niños de 2 a 9 años: 1,088 casos.

1,088 casos. Adultos de 25 a 29 años: 963 casos, con aumento reciente en reportes. Frente a este panorama, las autoridades han intensificado campañas de vacunación en diversas regiones para frenar la transmisión y proteger a la población vulnerable. Quiénes sí deben vacunarse contra el sarampión La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir esta enfermedad. Estos grupos deben vacunarse: Niños pequeños: Dos dosis de vacuna SRP: Primera a los 12 meses.

Segunda a los 18 meses. En contexto de brote, se puede aplicar una dosis cero desde los 6 meses, seguida del esquema habitual. Jóvenes, adultos y viajeros internacionales:

Si no tienen evidencia de vacunación previa o infección con anticuerpos comprobados, deben recibir dos dosis con al menos cuatro semanas de diferencia. Personal de salud y educación:

Debido a la exposición frecuente con niños y poblaciones vulnerables, se recomienda completar su esquema de vacunación. Personas sin esquema completo o con dudas:

Si no recuerdan si fueron vacunados, se sugiere aplicar una dosis de refuerzo ante la falta de registros. Personas nacidas después de 1970:

Se recomienda vacunación porque antes de esa década se presume inmunidad por exposición natural al virus. Quiénes no deben recibir la vacuna SRP La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) detalla contraindicaciones específicas para la vacuna combinada de sarampión, rubéola y parotiditis (SRP): Embarazadas: Por seguridad fetal. Pacientes con inmunosupresión grave: Pacientes con cáncer bajo quimioterapia.

Personas con trasplantes. Inmunodeficiencias primarias. Historial de reacción alérgica grave a una dosis previa: La vacunación debe posponerse si hubo anafilaxia. La alergia al huevo no es contraindicación para la vacuna, a menos que exista anafilaxia documentada a componentes de la vacuna. EL DATO Las contraindicaciones son pocas y específicas. En caso de duda, se recomienda acudir a personal de salud para una valoración antes de aplicar la vacuna. La vacunación no solo protege al individuo; reduce la circulación del virus en la comunidad y ayuda a proteger a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. CON INFORMACIÓN DE ALDIÁLOGO