Denuncian ataque a mapache en Escollera Miramar

El caso fue difundido en redes sociales con el llamado a reforzar la vigilancia y la responsabilidad sobre animales domésticos en la zona.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

El ataque a un mapache fue reportado a un costado del río, frente a un negocio donde resguardan alimento para la fauna silvestre.

Hortensia Ruvalcaba, presidenta del Patronato de Protección y Preservación Mapache Miramar A.C., compartió en redes sociales lo ocurrido y detalló las circunstancias del hallazgo.

“Hoy nos reportan un mapachito desv1v1d0 lado río”, publicó, al señalar que el vigilante nocturno no informó durante la noche porque “esa situación fue más tarde”.

De acuerdo con la publicación, el vigilante del negocio observó que el ejemplar fue atacado por “2 perros que iban con 2 hombres” que se dedican a juntar botes en la escollera.

Indicó que los perros “iban sin correa” y que el Patronato acudió al sitio junto con un médico veterinario en especies silvestres para revisar al animal.

“Sí tenía las mordidas incluso en su cuello”, precisó en su mensaje, al confirmar que el ataque provocó la muerte del mapache.

