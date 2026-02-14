Firma joven altamirense con los Yankees de Nueva York

Respalda alcalde Armando Martínez a joven promesa del béisbol

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El joven beisbolista altamirense Felipe de Jesús Hernández Castillo cumplió uno de sus más grandes sueños al firmar contrato con los Yankees de Nueva York, una de las organizaciones más emblemáticas del béisbol profesional en las Grandes Ligas.

Originario de la colonia Pedrera, Felipe de Jesús ha destacado por su disciplina, talento y constancia, cualidades que lo llevaron a ser observado por scouts internacionales.

Durante el anuncio, el alcalde, Dr. Armando Martínez expresó su orgullo por el logro del joven deportista y reiteró el compromiso de su administración con el impulso al talento local.

“Nos da mucho gusto que Altamira tenga este tipo de talentos deportivos; desde que llegamos decretamos que Altamira es y será tierra de campeones, y así lo estamos demostrando. Es un ejemplo claro de que cuando hay dedicación, esfuerzo y constancia, puede haber resultados muy positivos”, indicó el edil.

Por su parte, Felipe de Jesús Hernández Castillo compartió un mensaje dirigido a la juventud altamirense: “Lo que yo les digo a los jóvenes de Altamira es que se propongan lo que quieran y deseen, porque los sueños sí se cumplen. Ahorita yo estoy cumpliendo un sueño, porque sí se cumplen los sueños echándole muchas ganas”.

Al evento asistieron los padres del joven, sus entrenadores, así como representantes de los scouts de los Yankees de Nueva York, quienes formalizaron la firma que marca el inicio de una nueva etapa en la carrera del prometedor beisbolista tamaulipeco.