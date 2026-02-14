INEGI: Campeche, Nuevo León y Tamaulipas destacan entre los estados con mayores índices de “infidelidad” matrimonial

Según un informe del INEGI, que cuantificó divorcios por cada mil habitantes mayores de 18 años durante el año 2024.

Campeche ocupó el primer lugar, con una tasa de 4.9 divorcios por cada mil adultos, cifra que supera ampliamente el promedio nacional. Le siguieron Nuevo León con 3.5 y Tamaulipas con 3.3, así como otros estados del norte como Sinaloa (3.4) y Coahuila (3.1).

Aunque el documento del INEGI no clasifica oficialmente a los estados como más o menos “infieles”, estas tasas de divorcio son frecuentemente utilizadas por analistas sociales como un reflejo indirecto de la tensión conyugal, en la que la infidelidad es una de las causas reconocidas de ruptura.

En contraste, las entidades con menor incidencia de divorcios —y por ende consideradas contextos con relaciones más estables— fueron Veracruz, Chiapas y Oaxaca, con tasas por debajo de 1.2 divorcios por cada mil habitantes adultos.

Estos datos permiten vislumbrar regionales diferencias en la disolución del matrimonio en México durante el periodo analizado, un fenómeno que recoge tanto factores culturales como socioeconómicos y personales que influyen en la vida de pareja.