Manejarán con secrecía llegada de más capibaras

Revelan que se operará con hermetismo la fecha de llegada de más ejemplares de esa especie al Zoológico de Tamatán

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

Tras la polémica generada por la llegada de capibaras al Zoológico de Tamatán, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) confirmó que este año arribará una nueva pareja de la especie, aunque el proceso se manejará con mayor discreción.

El vocal ejecutivo del organismo, Eduardo Rocha Orozco, informó que la hembra sobreviviente se encuentra en buenas condiciones y será reubicada próximamente en su recinto original, actualmente en proceso de remodelación.

“Está tranquila, está en su recinto”, señaló al precisar que por ahora permanece en la última zona del recorrido del zoológico, donde puede observarse a través de un cristal.

La intención es que tanto la reubicación como la llegada de los nuevos ejemplares se realicen sin anuncios anticipados, para evitar el revuelo mediático registrado anteriormente.

Rocha Orozco confirmó que está contemplada la llegada de dos capibaras adicionales, una vez que se cumplan los procedimientos administrativos ante la Junta de Gobierno.

El tema generó debate público tras la muerte de uno de los ejemplares poco tiempo después de su arribo, presuntamente relacionada con estrés por adaptación.

A partir de esa experiencia, la Comisión busca priorizar el bienestar animal y manejar con mayor cautela la incorporación de nuevos ejemplares, reduciendo la exposición mediática durante su periodo de adaptación.