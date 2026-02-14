Niegan amparo a Cabeza de Vaca

Un juez federal negó el amparo al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, así como a varios de sus familiares.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Un Juez federal de Tamaulipas, negó al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca el amparo contra la orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; también se negó el amparo a cuatro de sus familiares.

Carlos Alberto Escobedo Yáñez, Juez Séptimo de Distrito de Tamaulipas, con sede en Reynosa, determinó que el mandamiento de captura tiene indicios razonables que justifican la captura del ex mandatario tamaulipeco.

«El estándar de motivación en esta fase es deliberadamente reducido: basta un juicio de racionalidad mínima, apoyado en los datos expuestos por el Ministerio Público, sin requerir verificación plena, corroboración integral ni demostración concluyente», dice el juzgador en la resolución.

“Por ello, aun cuando la autoridad responsable haya expuesto fundamentos concisos, éstos cumplen adecuadamente con el parámetro constitucional, pues permiten comprender la lógica de la decisión y evidencian la existencia de indicios razonables que justifican el mandamiento de captura».

El juzgador también resolvió negar la protección de la justicia federal a su esposa Mariana Gómez Leal, su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca y su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger.

El Juez también negó el ampato a Evelyn Aimee Rodríguez Garza, esposa de Ismael García Cabeza de Vaca, actual diputado local de representación proporcional por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Tamaulipas.

Aunque el mismo Ismael García Cabeza de Vaca, está incluido en este amparo resuelto, en su caso, al no existir una orden de aprehensión en su contra, el mismo fue cancelado.

Tanto Francisco García Cabeza de Vaca como su esposa, hermano, su madre y su cuñada, pueden presentar un recurso de revisión sobre la resolución, mismo que deberá resolver un tribunal colegiado de circuito en el estado.

El 14 de febrero de 2024, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, obsequió una aprehensión contra los cinco señalados, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

A Francisco Javier y su hermano José Manuel, además se les incluyó el delito de defraudación fiscal equiparable.

La imputación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen señalamientos de que tanto él como un grupo familiar se adjudicaron propiedades y negocios, con los que amasaría una fortuna.

Esta misma semana, el Tribunal de Disciplina Judicial, inhabilitó por un año al juez federal, Juan Fernando Alvarado López por favorecer con amparos a Francisco García Cabeza de Vaca.

“Las faltas acreditadas calificadas legalmente como graves no versan sobre un hecho aislado, sino sobre un conjunto de actuaciones ejecutadas de manera sistemática por el denunciado, que evidenciaron errores inexcusables en franco desacato a las normas que regían su actuación como impartidor de justicia”.

Se señala en la resolución que “tales desviaciones, impactaron decisiones jurisdiccionales de otros procedimientos, inclusive vinculados con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

La resolución contempla la sanción de inhabilitación, dado que el juzgador implicado fue dado de baja en el mes de agosto de 2025.