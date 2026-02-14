OSC celebran el Día Internacional del Condón en el Sur de Tamaulipas

Entregaron más de 1 mil condones de marca y 2000 de la Secretaría de Salud

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Por la salud pública y el bienestar de las juventudes mediante un esfuerzo conjunto, las organizaciones civiles Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., presidida por Ana Karen López Quintana, y Tendremos Alas A.C., encabezada por Celso Pérez Ruiz, realizaron con éxito una jornada masiva de prevención este 13 de febrero en el marco del Día Internacional del Condón.

Durante la actividad, desarrollada en las plazas del centro de Tampico, se logró la distribución de más de mil condones de la marca Prudence, empresa socialmente responsable que respalda activamente las acciones comunitarias de la sociedad civil organizada, así como dos mil preservativos proporcionados por la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Esta acción estratégica, que antecede a las celebraciones del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad busca generar conciencia social de manera lúdica sobre la importancia de prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no planeados, especialmente en el contexto actual del inicio de las festividades del Carnaval.

Los titulares de ambas asociaciones emitieron un mensaje de profundo agradecimiento y reconocimiento a su cuerpo de voluntariado.

Este equipo es el que hace posible la labor diaria desde los dos Centros de Desarrollo Comunitario y Atención a la Diversidad Sexual y de Género en el sur de Tamaulipas, brindando servicios de salud, orientación y acompañamiento a la población.

«Prevenir, educar y sensibilizar es nuestro compromiso; vivir para servir es nuestra esencia», expresaron los dirigentes, destacando que el voluntariado es la pieza clave para que la información científica y la prevención lleguen directamente a la ciudadanía de manera empática.

El éxito de la jornada es resultado de la sinergia establecida entre las OSC y las autoridades.

Reconocieron el respaldo de los Gobiernos Municipales de Tampico y Altamira, así como la colaboración estrecha con los Distritos de Salud para el Bienestar II (Tampico) y XII (Altamira).

La alianza demuestra que la coordinación entre el gobierno y la sociedad civil es fundamental para generar un impacto positivo en la salud sexual comunitaria.

La presencia de las organizaciones en las plazas públicas reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con las instituciones para garantizar el acceso a la salud y la información para todas y todos.