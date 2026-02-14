Prevén antes de Semana Santa nuevo cuartel de la Guardia Estatal en el centro de Tampico

La puesta en operación del nuevo cuartel se sumará a la estrategia de seguridad

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, el gobierno municipal de Tampico avanza en la rehabilitación del nuevo cuartel de la Guardia Estatal, ubicado en el primer cuadro de la ciudad.

El nuevo cuartel de la Guardia Estatal que se construye con recursos municipales en el centro de Tampico podría quedar listo antes de Semana Santa, informó Amelia Trejo Hernández, presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil del Cabildo porteño.

La regidora dijo que los trabajos presentan un avance significativo, principalmente en la adecuación de áreas de descanso y servicios básicos para el personal operativo.

“Se espera que antes de Semana Santa… unos dormitorios estaban equipando y el equipamiento de los baños para que tengan un lugar digno donde estar. Ya hay un gran avance”

Trejo Hernández explicó que la rehabilitación de estas instalaciones permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia en el primer cuadro de la ciudad y zonas aledañas.

“El tiempo de respuesta, a pesar de que no están durmiendo aquí, ha habido una disminución en el tiempo de la llegada de las unidades de emergencia”

Indicó que la puesta en operación del nuevo cuartel se sumará a la estrategia de seguridad que se ha reforzado en distintos sectores de la ciudad, mediante el incremento de patrullajes y presencia policial, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a la población y a los visitantes.