Reabrirán el modulo de Profeco en marzo

Estiman que en marzo reabriría en Victoria módulo de Profeco

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

El módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podría reabrir en marzo, luego de permanecer cerrado desde enero de 2025 por la renovación de convenios federales.

El secretario de Desarrollo Económico y Turismo municipal, Luis Manuel García Martínez, informó que el convenio ya fue enviado por la oficina regional y se encuentra en revisión jurídica.

“Estamos en la etapa final para someterlo a Cabildo y autorizar la apertura del nuevo módulo”, explicó.

Durante 2024 se recibieron 192 quejas, principalmente relacionadas con cobros indebidos en seguros vinculados a créditos y productos financieros.

La reapertura permitirá brindar asesoría y recepción de quejas sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.