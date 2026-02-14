Regresan a clases 4 alumnos suspendidos por actos de agresión en el Cetis 78

El resto de los estudiantes continúa suspendido y bajo evaluación.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

Regresaron a clases cuatro de los 19 estudiantes suspendidos temporalmente en el CETis 78, luego de cumplir con los compromisos establecidos por las instancias correspondientes.

El Ing. Olegario Muñiz Cura, comisionado responsable de la DGETI en TamaulipaLuis informó que la suspensión aplicada fue de carácter temporal y formativo, con el objetivo de canalizar a los jóvenes a seguimiento especializado antes de autorizar su regreso al plantel.

“Cuatro alumnos ya se reincorporaron a clases tras cumplir con las sesiones y compromisos que se les establecieron”, detalló.

El resto de los estudiantes continúa suspendido y bajo evaluación de organismos como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

“Cuando las instancias nos indiquen que han cumplido con el proceso, podrán regresar sin ningún problema”, afirmó Muñiz Cura.

El funcionario agregó que se mantiene comunicación permanente con madres y padres de familia, y reiteró que la prioridad es garantizar condiciones adecuadas antes de la reincorporación total.