Reportan al menos dos lesionados tras volcadura en “Los Troncones”

Se reporta accidente en "Los Troncones" a las 18:00 horas del 14 de febrero

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- Tras el reporte de una volcadura, ambulancias de Protección Civil y de la Cruz Roja se trasladaron al centro turístico “Los Troncones” y se adentraron seis kilómetros desde el punto de acceso.

El lugar se ubica hacia el norte de Ciudad Victoria, Tamaulipas

El accidente fue reportado a las 18:00 horas del 14 de febrero.

De manera preliminar, se maneja la versión de al menos dos personas lesionadas.

Al lugar acudieron dos ambulancias de la Cruz Roja, una de Protección Civil y una unidad de rescate para extracción vehicular.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido más información, debido a que en la zona es difícil establecer comunicación.