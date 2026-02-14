Se registraron seis matrimonios igualitarios en Tampico durante 2025

Por Cynthia Gallardo
La Razón
En un contexto de reconocimiento legal y acceso igualitario a los trámites civiles, la Oficialía Segunda del Registro Civil de Tampico informó sobre el registro de matrimonios entre personas del mismo sexo el año pasado, expresó Carlos Joan Castillo Sánchez, titular de la dependencia estatal.
El funcionario dijo que hubo seis enlaces de los que cuatro fueron matrimonios entre hombres y dos entre mujeres entre 22 a 30 años de edad en los que el procedimiento fue el mismo que para cualquier otra pareja.
“El año pasado, sí. Yo cerré el año con seis matrimonios igualitarios. Los requisitos son los mismos para todos los matrimonios”
Indicó que a diferencia del año pasado, en el primer bimestre de 2026 no se ha registrado ninguna boda entre personas del mismo sexo ante esa dependencia estatal.
“Ahorita no, en lo que va del año no he tenido ninguna boda igualitaria”
Castillo Sánchez dijo que hasta el momento no se han reportado divorcios entre parejas de la comunidad LGBTTTIQ+ que hayan contraído matrimonio en esa oficialía.
En el marco de la celebración del 14 de febrero dio a conocer que este sábado no se registraron matrimonios, mientras que el viernes 13 de febrero se celebraron cuatro enlaces.
En comparación, en el marco del Día del Amor y la Amistad durante todo 2025 se contabilizaron ocho matrimonios en esa misma oficialía.