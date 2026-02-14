Sheinbaum incorpora a mujeres a libros de la NEM

La presidenta Claudia Sheinbaum inaugura ampliación del Bachillerato Nacional en Tlaxcala y anuncia 150 mil nuevos espacios en Educación Media Superior para 2026.

San Pablo del Monte, Tlaxcala.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana incorporarán el reconocimiento a las mujeres que han contribuido a la historia nacional, al encabezar la inauguración de la ampliación del Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte.

Durante el acto, la mandataria subrayó que la Nueva Escuela Mexicana forma parte de la transformación educativa del país y que sus contenidos se mantendrán; no obstante, se integrará de manera explícita la participación histórica de las mujeres en los libros de texto de nivel básico.

“Cambió algo muy importante: la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de primaria y secundaria; eso es la Nueva Escuela Mexicana. Los libros no van a cambiar, pero sí vamos a incorporar a las mujeres en la historia”, expresó.

La ampliación del plantel forma parte de la meta nacional de crear 150 mil nuevos espacios en Educación Media Superior al cierre de 2026, con el propósito de ampliar la cobertura y garantizar el derecho a la educación. Las nuevas aulas estarán equipadas con computadoras y contemplan actividades culturales y deportivas.

Además, se puso en marcha el modelo Ciberbachillerato “Margarita Maza”, que busca ofrecer alternativas flexibles para que ningún joven se quede sin cursar la preparatoria.

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, el Bachillerato Nacional otorgará dos certificados: uno de Bachillerato General, que permite continuar estudios superiores, y otro de Bachillerato Tecnológico, con certificación técnica avalada por una institución pública de Educación Superior.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el objetivo es fortalecer una formación técnica con sentido humanista y respaldó la expansión de preparatorias y becas federales.

Por su parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que la entidad registra una cobertura educativa del 92 por ciento para atender el rezago y anunció la creación de nuevas opciones de Educación Media Superior y Superior en el estado.

En representación del alumnado, Denisse Corona Saldaña, estudiante de la carrera técnica en Inteligencia Artificial del plantel, agradeció el respaldo federal a la educación pública y destacó que la ampliación abre mayores oportunidades para las y los jóvenes tlaxcaltecas.