Tamaulipas se llena de cazadores: temporada 2025–2026 rompe expectativas

En total se registraron 32 trofeos de venado cola blanca, de los cuales 13 correspondieron a la subespecie regional Veracruz y Miquihuanensis

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La temporada de caza 2025-2026 no solo cerró con cifras favorables en Tamaulipas, sino que consolidó al estado como un destino atractivo para cazadores nacionales e internacionales, generando resultados positivos para esta actividad regulada y para la economía vinculada al sector cinegético.

Así lo dio a conocer a Expreso la Comisión de Caza y Pesca en Tamaulipas, al presentar el balance del torneo que concluyó el pasado 8 de febrero, tras iniciar en noviembre.

Se destacó que la entidad recibió participantes provenientes de distintas regiones del país e incluso del extranjero, lo que fortaleció la proyección de Tamaulipas dentro del circuito de caza deportiva.

En total se registraron 32 trofeos de venado cola blanca, de los cuales 13 correspondieron a la subespecie regional Veracruz y Miquihuanensis, y 19 a la subespecie de venado tejano.

Estas cifras reflejan una temporada activa, con buena respuesta por parte de los clubes y con presencia de cazadores que dieron seguimiento puntual a la convocatoria estatal.

La representación provino de clubes de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Valle Hermoso, Matamoros, Jiménez y Ciudad Victoria, entre otros, lo que evidenció una participación distribuida en las principales zonas cinegéticas del estado.

Además, se contó con la presencia de un cazador originario de Puebla, reconocido en medios especializados por difundir su actividad a través de plataformas digitales, lo que amplifica la visibilidad de Tamaulipas en el ámbito nacional.

Además de la competencia principal, la temporada incluyó premios especiales como el reconocimiento a la mejor fotografía familiar en entorno de cacería —evaluado con el apoyo del Instituto Tamaulipeco de Cultura y las Artes— y el concurso del “Veterano Cinegético”, en el que fueron propuestos diez cazadores destacados por su trayectoria y responsabilidad dentro de sus respectivos clubes.