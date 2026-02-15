Activa Sheinbaum estímulo fiscal de 30% al cine nacional

El nuevo incentivo al ISR busca atraer producciones internacionales, fortalecer talento mexicano y detonar empleo en la industria audiovisual.

Ciudad de México, 15 de febrero de 2026.– Activa la presidenta Claudia Sheinbaum un plan integral de apoyo al cine nacional que incluye un incentivo fiscal equivalente al 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta para proyectos realizados en territorio mexicano; el decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación y forma parte de una estrategia para fortalecer la economía creativa.

El esquema establece que al menos 70 por ciento de la proveeduría deberá ser nacional, con el objetivo de garantizar que las producciones internacionales contraten talento y servicios mexicanos, desde actores y actrices hasta técnicos y especialistas; la intención, precisó la mandataria, es evitar que los rodajes operen sin generar derrama económica real en el país.

El incentivo podrá alcanzar hasta 30 por ciento del ISR del gasto ejercido en México, con un tope máximo de 40 millones de pesos por proyecto; podrán acceder largometrajes de ficción o animación y capítulos de series con gasto mínimo de 40 millones de pesos, documentales con al menos 20 millones y procesos de animación, efectos visuales o postproducción desde 5 millones.

La actriz y productora Salma Hayek Pinault respaldó la medida al señalar que México cuenta con diversidad natural y cultural que lo posiciona como destino competitivo para la industria audiovisual; sostuvo que este tipo de incentivos no sólo impulsa el arte, sino también el turismo y la actividad económica.

De acuerdo con autoridades culturales, el nuevo esquema tendrá un efecto multiplicador en inversión privada y generación de empleo; estimaciones del sector señalan que por cada peso invertido pueden generarse entre tres y nueve unidades de actividad económica agregada, además de consolidarse infraestructura técnica y profesionalización de oficios.

El anuncio se suma al incremento de 18 por ciento al estímulo EFICINE, al fortalecimiento del Centro de Capacitación Cinematográfica y al aumento de 25 por ciento en el presupuesto del Instituto Mexicano de Cinematografía para 2026; asimismo, se presentó la iniciativa para una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual.

Con este paquete de medidas, el Gobierno federal coloca a la industria cinematográfica como sector estratégico, con potencial de crecimiento, generación de empleo formal y proyección internacional del talento mexicano.