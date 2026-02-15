Analizan reglamento de gasolineras

Ayuntamiento revisa impacto constitucional y regulatorio de la propuesta antes de llevarla al Cabildo

Por Salvador Valadez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El proyecto de reglamentación para regular la instalación de gasolinerías en Ciudad Victoria se encuentra en análisis de impacto constitucional y de impacto regulatorio antes de ser turnado al pleno del Cabildo, informó el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva.

Explicó que la iniciativa fue presentada tiempo atrás por el regidor Daniel Pérez, de Movimiento Ciudadano, con el propósito de establecer lineamientos para la apertura de nuevas estaciones de servicio; sin embargo, precisó que la regulación en esta materia es de carácter federal, por lo que el municipio debe actuar con cautela para no invadir competencias.

Señaló que el Ayuntamiento otorga a las gasolineras el mismo tratamiento administrativo que a cualquier otro negocio, mientras que las disposiciones técnicas y operativas corresponden a autoridades federales; por ello, dijo, se realiza una revisión jurídica a fondo del documento. Reséndez Silva subrayó que el estudio busca garantizar que el reglamento no afecte derechos de terceros ni contravenga la Constitución, además de evitar una sobrerregulación en un sector que ya cuenta con lineamientos establecidos.

La propuesta contempla establecer distancias mínimas entre estaciones y definir ciertas características para su instalación; no obstante, será hasta que concluyan los análisis cuando se determine si procede su presentación formal ante el Cabildo para su discusión y eventual aprobación.